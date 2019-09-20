Курорты Юга РФ оказались почти в пять раз популярнее Турции у россиян летом 2019 года

КРАСНОДАР, 20 сентября. /ТАСС/. Около 15,5 млн россиян посетили курорты Краснодарского края и Крыма этим летом, в то время как в Турции отдохнули только 3,5 млн российских туристов. Таким образом, востребованность курортов юга РФ у граждан РФ оказалась практически в пять раз выше. Об этом сообщило Министерство курортов и туризма Крыма.

"Курорты Краснодарского края и Крыма обогнали Турцию и стали самыми популярными для летнего отдыха у российских туристов в 2019 году. На курортах Краснодарского края летом отдохнули 10,5 млн человек, на курортах Крыма - 5 млн туристов. Для сравнения в Турции летом отдохнули 3,5 млн туристов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что самыми популярными среди отдыхающих в Краснодарском крае стали Сочи, Анапа, Геленджик, в Крыму - Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория и Алупка. Средняя загрузка мест размещения отдыхающих в Крыму превысила 70%.

Туристическая отрасль принесла в бюджет Крыма за шесть месяцев текущего года более 1,46 млрд рублей. Турпоток на Кубани за первое полугодие 2019 года увеличился на 35% по сравнению с отчетным периодом 2018 года.