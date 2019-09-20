Первый снег выпадет в выходные в большинстве регионов Северо-Запада

ТАСС, 20 сентября. Активный циклон, сопровождаемый дождями и снегопадами, надвигается на северо-западные регионы России, в ближайшие выходные первый снег выпадет на севере Коми, Карелии и Вологодской области, в воскресенье непогода затронет и Ленинградскую область, сообщил в пятницу ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. В Архангельской и Мурманской областях местные жители уже слепили первых снеговиков.

"В субботу по территории европейской России с северо-запада на юго-восток пройдет активный циклон. В ночные часы будет теплее, чем сейчас, а днем температура чуть снизится. В такой ситуации будут в основном дожди, а снег - в северных регионах Северо-Запада: Мурманская, Архангельская области и Ненецкий автономный округ, север Карелии, Коми и Вологодской области. В воскресенье по мере отхода облачного вихря вероятность осадков будет уменьшаться, но, возможно, снегопад вновь пройдет в северных регионах СЗФО и даже затронет восток Ленинградской области", - сообщил собеседник агентства.

По его данным, ситуация характерна для этого времени года и укладывается в климатические рамки. "В воскресенье снегопад если и пройдет, то очень кратковременно, снежный покров пока образовываться не будет", - добавил представитель центра "Фобос".

Снежные заряды

При этом в Мурманской области снег зарядами идет второй день. Если в самом Мурманске он быстро тает, то на окружающих город сопках уже появились белые шапки, снег лежит и в нескольких районах области. Врио губернатора Андрей Чибис на своей странице в Facebook опубликовал фотографии со снежками и снеговиком, подписав их: "В Мурманскую область пришло бабье лето".