Первый снег выпадет в выходные в большинстве регионов Северо-Запада

ТАСС, 20 сентября. Активный циклон, сопровождаемый дождями и снегопадами, надвигается на северо-западные регионы России, в ближайшие выходные первый снег выпадет на севере Коми, Карелии и Вологодской области, в воскресенье непогода затронет и Ленинградскую область, сообщил в пятницу ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. В Архангельской и Мурманской областях местные жители уже слепили первых снеговиков.
"В субботу по территории европейской России с северо-запада на юго-восток пройдет активный циклон. В ночные часы будет теплее, чем сейчас, а днем температура чуть снизится. В такой ситуации будут в основном дожди, а снег - в северных регионах Северо-Запада: Мурманская, Архангельская области и Ненецкий автономный округ, север Карелии, Коми и Вологодской области. В воскресенье по мере отхода облачного вихря вероятность осадков будет уменьшаться, но, возможно, снегопад вновь пройдет в северных регионах СЗФО и даже затронет восток Ленинградской области", - сообщил собеседник агентства.
По его данным, ситуация характерна для этого времени года и укладывается в климатические рамки. "В воскресенье снегопад если и пройдет, то очень кратковременно, снежный покров пока образовываться не будет", - добавил представитель центра "Фобос".
Снежные заряды
При этом в Мурманской области снег зарядами идет второй день. Если в самом Мурманске он быстро тает, то на окружающих город сопках уже появились белые шапки, снег лежит и в нескольких районах области. Врио губернатора Андрей Чибис на своей странице в Facebook опубликовал фотографии со снежками и снеговиком, подписав их: "В Мурманскую область пришло бабье лето".
МЧС предупреждает северян об обледенении дороги, а синоптики сообщают, что снег продолжится и в ближайшие дни.
В Архангельской области снег выпал в Онежском, Верхнетоемском районах и в Архангельске. "Больше всего досталось Онеге - там выпало до 8 мм снега. В Архангельске днем также временами ожидается снег", - сказали ТАСС в Севгидромете. По словам собеседницы агентства, в выходные в регионе будет идти дождь и мокрый снег. "Для области снег в сентябре - это рановато, но, учитывая, что мы пока идем ниже климатической нормы, то ничего удивительного", - пояснила она.
В Ненецком округе снега пока нет, облачная с прояснениями погода, температура воздуха ночью может опускаться до минус 3 градусов, в Архангельской области - до минус 2.
Снег в субботу ожидается на севере Республики Коми, а в ночь на воскресенье пройдет и на юге региона, в том числе в столице республики Сыктывкаре, сообщила ТАСС начальник отдела Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона Ольга Козак. "Бабьего лета ждать уже не стоит, уже просто будут хорошие дни в перерывах между циклонами", - уточнила представитель региональной метеослужбы.
В северных районах Карелии - Калевальском, Лоухском, Муезерском районах - первый снегопад начнется к вечеру субботы. Ближе к воскресенью снег появится и за окнами жителей центральной и южной части республики. По информации Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем на юге Карелии снег с дождем превратится в обычный дождь. "Мокрый снег зарядами вероятен уже в воскресенье. Это не только северные районы, но и на юге республики, где прогнозируем дождь с мокрым снегом", - рассказала ТАСС ведущий синоптик Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным "Фобос", минувшей ночью заморозки были отмечены в Псковской (минус 2,8 градуса), Смоленской (минус 0,5 градуса), Тверской (минус 0,4 градуса), Ярославской (минус 3,1 градуса), Костромской (минус 2,1 градуса), Ивановской (ноль градусов), Нижегородской (минус 0,4 градуса) и Кировской (минус 3,6 градуса) областях, а также севернее этих регионов. При этом в Смоленской, Тверской, Ивановской и Нижегородской областях заморозки наблюдались впервые в этом сезоне.