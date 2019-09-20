Якутского шамана, который шел пешком в Москву, направили в психбольницу

ТАСС, 20 сентября. Так называемый якутский шаман Александр Габышев, который "шел пешком из Якутии в Москву" и накануне был задержан в Бурятии, направлен в психиатрическую больницу для диагностики. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения Якутии.

Ранее МВД Бурятии сообщило о задержании жителя Якутии, находившегося в розыске. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет о так называемом шамане Александре Габышеве, "которой идет пешком из Якутии в Москву". Причину задержания он не уточнил.

"Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) официально сообщает о том, что А. Габышев был сегодня направлен в республиканскую психиатрическую больницу. В ГБУ "Якутский республиканский психоневрологический диспансер" данному гражданину будут проведены экспертные мероприятия. В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", - говорится в сообщении.