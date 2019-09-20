В КБР отмечен низкий показатель младенческой смертности в СКФО

НАЛЬЧИК, 20 сентября. /ТАСС/. Показатель младенческой смертности в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) остается самым низким среди регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) за последние десять лет. Об этом сообщил в пятницу ТАСС доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детских болезней, акушерства и гинекологии Кабардино-Балкарского госуниверситета, руководитель регионального отделения Союза педиатров России Рашид Жетишев.

"Младенческая смертность в Кабардино-Балкарии с 2009 года является самой низкой на территории Северного Кавказа, и эти позиции республика сохраняет и в настоящее время", - отметил собеседник агентства.

Между тем, по его словам, заболеваемость детей остается достаточно высокой. "Но если сопоставлять с СКФО у нас заболеваемость, к счастью, ниже",- сказал он, уточнив, что у детей чаще встречаются заболевания органов дыхания, инфекционные заболевания, отмечается большой процент врожденных пороков развития. "Наша цель заключается в том, чтобы осуществлять раннюю диагностику, профилактику и коррекцию этих заболеваний",- подчеркнул Жетишев.

Накануне пресс-служба главы и правительства республики сообщила, что КБР оказалась в числе регионов России с наименьшим показателем по заболеваемости детей. "В среднем по субъектам РФ дети в возрасте до 14 лет стали болеть реже: в 2018 году на 100 тыс. детского населения пришлось 220 тыс. 488 болезни, тогда как в 2013 - 230 тыс. 429. Наименьшие показатели по заболеваемости детей отмечаются в Чечне (59 тыс. 112), Кабардино-Балкарии (115 тыс. 426) и Республике Тыва (121 тыс. 993)", - сообщили в пресс-службе.