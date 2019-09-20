Кабмин предложил штрафы за нарушение правил экзамена по русскому языку как иностранному

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство в пятницу внесло в Госдуму законопроект о введении административной ответственности за допущенные организаторами нарушения требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно пояснительным материалам, законопроектом предлагается прописать в Кодексе РФ об административных правонарушениях ответственность "организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и их должностных лиц за нарушения требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации". Как следует из текста законопроекта, нарушение "методики расчета стоимости услуги по проведению экзамена" либо порядка и сроков хранения сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ "влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей", а на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Нарушение же формы или порядка проведения экзамена, а также его проведение с несоблюдением установленных законодательством требований к минимальному уровню знаний, необходимых для его сдачи, грозит штрафом должностным лицам в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, а юридическим лицам - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.