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Северный Кавказ

Начато сотрудничество базовых школ РАН с Северо-Кавказским федеральным университетом

Сотрудничество с СКФУ поможет создать благоприятные условия для выявления и обучения талантливых детей

ПЯТИГОРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Базовые школы Российской академии наук (РАН) Ставрополя начали сотрудничать с Северо-Кавказским федеральным университетом (СКФУ). Ученые считают, что это поможет подготовить кадры для науки, сообщила в пятницу пресс-служба министерства образования края.

"Сотрудничество с СКФУ позволит создать благоприятные условия для выявления и обучения талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, создание базовых школ РАН нужно для того, чтобы развить у подростков исследовательские умения, творческие способности, готовность решать нестандартные задачи в области науки и высоких технологий. Таким образом планируется обеспечить подготовку молодых кадров для отечественной науки. В связи с этим начато сотрудничество лицея № 14 и гимназии № 25 Ставрополя с СКФУ. Министерство отмечает, что учащиеся 10-х классов базовых школ РАН посетили СКФУ с ознакомительной экскурсией. Школьникам рассказали о направлениях научной работы, затем они побывали в астрофизической лаборатории и Музее истории СКФУ.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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