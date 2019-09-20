СК передал в Росгвардию заявление об избиении правоохранителями девушки на акции в Москве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. СК передал в Росгвардию заявление об избиении активистки Дарьи Сосновской на несогласованном митинге 10 августа в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Татьяна Молоканова.

"Сегодня меня уведомили официально, что СК передал наше заявление об избиении моей клиентки в Росгвардию. Меня это удивляет, так как в нанесении ударов Сосновской мы подозреваем полицейских, а не росгвардейцев. Согласно закону, СК должен был либо возбудить дело по нашему заявлению, либо отказать в этом", - сказала она. По словам Молокановой, о реакции Росгвардии на передачу заявления из СК ей пока неизвестно.

Ранее в интернете был опубликован видеоролик, на котором запечатлено, как двое полицейских задерживают девушку на несанкционированной акции, устроенной уже после согласованного митинга 10 августа, и один из них ударил задержанную в область живота. В отношении девушки был составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Санкции по статье предполагают штраф или обязательные работы. В свою очередь девушка, которой оказалась Сосновская, подала через адвоката жалобу на действия полиции в СК.

В пресс-службе Главного управления МВД по Москве сообщили ТАСС, что Сосновская была задержана за нарушение общественного порядка. По факту применения физической силы в отношении девушки при задержании проводится служебная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. В полиции заверили, что по результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности.