Twitter заблокировал более 4,5 тыс. фиктивных аккаунтов на Ближнем Востоке

ТАСС, 20 сентября. Модераторы сервиса микроблогов Twitter удалили или приостановили действие свыше 4,5 тыс. аккаунтов, зарегистрированных на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Египта. Об этом в пятницу сообщается в блоге соцсети.

По ее данным, 267 учетных записей были удалены администрацией соцсети.

"Эти аккаунты были взаимосвязаны, преследовали одни цели и использовали одну тактику: [они предоставляли] разнообразную информацию, нацеленную против Катара и ряда других стран, в том числе против Ирана", - говорится в публикации, размещенной соцсетью. Отмечается, что пользователи подобных фиктивных аккаунтов также распространяли многочисленные сообщения в поддержку правительства Саудовской Аравии.

Отмечается, что учетные записи были созданы компанией DotDev, чьи страницы также заблокированы в Twitter.

Кроме того, соцсеть приостановила действие еще 4 258 фиктивных аккаунтов, зарегистрированных в ОАЭ, на которых публиковалась информация о войне в Йемене, а также движении хуситов.