Оленеводов в Якутии могут оштрафовать за сбор бивней мамонта в природном заказнике

ТАСС, 20 сентября. Якутские оленеводы привлечены к административной ответственности за сбор бивней мамонта в природном заказнике без соответствующего разрешения.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пограничники в ходе обследования местности в районе залива Ванькина Губа (побережье моря Лаптевых) Усть-Янского улуса Якутии выявили троих работников сельскохозяйственного потребительского заготовительного кооператива "Таба-Яна". При этом паспорт был лишь у одного из оленеводов. "При них обнаружены четыре охотничьих гладкоствольных ружья, боеприпасы к ним, 10 фрагментов бивней мамонтов общим весом более 150 кг, мотопомпа для размывки грунта. По предварительной оценке, стоимость палеонтологических останков превышает 1,5 млн рублей", - сообщили в ЦОС.

В ходе проверки установлено, что оружие задержанным не принадлежит и на регистрационном учете органов внутренних дел не состоит. "В связи с осуществлением гражданами сбора бивней мамонта на территории государственного природного палеонтологического заказника "Янские мамонты" в Улунскую инспекцию Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) направлено сообщение об административном правонарушении по статье 8.39 КоАП России ("Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях"). После составления административных документов лица отпущены", - пояснили в ЦОС.

По данной статье им грозит штраф до 4 тыс. рублей. Оружие и боеприпасы переданы в полицию. Фрагменты бивней мамонта планируется направить на экспертизу в Академию наук республики, по результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее региональные СМИ сообщали, что 11 сентября сотрудники погранслужбы приехали на оленеводческую базу и потребовали предъявить документы. Двое оленеводов, оказавшиеся без паспортов, просили пограничников поехать с ними до села, где они смогли бы показать свои документы. Однако, по данным СМИ, пограничники доставили их в село Тикси, где оленеводов оштрафовали за отсутствие документов на 500 рублей и отпустили. В публикациях отмечается, что в результате мужчины оказались без денег и документов в незнакомом месте за 1000 км от дома. Чтобы добраться до Юкагира каждому из них пришлось бы потратить на дорогу 60 тыс. рублей.

В ЦОС отметили, что всего с 2017 года пограничники пресекли попытки контрабандного вывоза из страны более 6 тонн бивней мамонтов и их фрагментов на 300 миллионов рублей. Предотвращенный ущерб государству в виде неуплаченных пошлин составил более 40 млн рублей.