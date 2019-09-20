Дагестан на Фестивале культуры и спорта народов Кавказа представят около 40 спортсменов

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Дагестан на Фестивале культуры и спорта народов Кавказа в Грозном будут представлять около 40 атлетов по всем представленным на фестивале видам спорта. Сборная региона на соревнованиях намерена занять первое место, сообщил в пятницу ТАСС министр по физической культуре и спорту республики Магомед Магомедов.

"Сборная Дагестана готова к участию в десятом, юбилейном, Фестивале культуры и спорта народов Кавказа, который состоится 21-22 сентября в Грозном. Дагестанская команда определилась с составом участников - 38 спортсменов, которые выступят во всех 12 видах спорта спортивной программы фестиваля", - сказал Магомедов.

По его словам, все спортсмены республиканской сборной имеют опыт участия в этих соревнованиях и не раз побеждали в них. "Это такие атлеты, как Абдула Каранаев (перенос тяжести на дистанцию), Арсен Абдулкеримов (силовое троеборье), Байзат Хамидова (прыжковое двоеборье). Конечно, мы рассчитываем и на всех остальных, в том числе на наши команды по перетягиванию каната и мини-футболу", - отметил глава ведомства.

Он добавил, что на фестиваль в Грозный дагестанские спортсмены едут за победой. "Мы нацелены на первое место в общекомандном зачете, а спортивные площадки покажут, кто больше достоин победы", - сказал Магомедов.

Как уточнили в пресс-службе Минспорта Дагестана, участники фестиваля будут состязаться в таких видах спорта, как легкоатлетическая эстафета, армрестлинг, перетягивание каната, лазание по канату, передвижение на ходулях, перенос тяжести на дистанцию, поднятие тяжести, прыжковое двоеборье, силовое троеборье, стрельба из лука, мини-футбол, борьба на поясах. "Сборная Дагестана побеждала на Фестивале культуры и спорта народов Кавказа в 2015 году в Махачкале", - отметили в пресс-службе ведомства.

Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа (ранее назывался "Кавказские игры") пройдет 21-22 сентября в Грозном. В нем примут участие делегации семи регионов Северо-Кавказского федерального округа. В рамках фестиваля пройдут соревнования по 12 видам спорта. Из культурных мероприятий ожидаются концерты, круглые столы, дискуссии по вопросам развития спорта и сохранения культуры и традиций народов Кавказа.