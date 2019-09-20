Суд в Чите оштрафовал видеоблогера за нарушения при организации митинга якутского шамана

ЧИТА, 20 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы оштрафовал местного жителя, видеоблогера Алексея Закружного, известного как Леха Кочегар, за нарушения при организации прошедшего в городе 12 июля митинга так называемого якутского шамана Александра Габышева, сообщается на сайте суда.

По информации, размещенной на официальном сайте суда, видеоблогеру вынесено наказание по ст. 20.2 ч. 1 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга"). "Закружному назначено наказание в виде 10 тыс. рублей штрафа. Суд огласил только резолютивную часть, согласно которой Закружный нарушил порядок организации митинга", - сказал ТАСС юрист Денис Белослюдцев, присутствовавший на заседании суда.

По данным агентства "Чита. Ру", видеоблогер начал призывать людей на митинг шамана еще до того, как согласовал его проведение с властями.