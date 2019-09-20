Ярмарка декоративно-прикладного искусства пройдет в Кисловодске 21 сентября

ПЯТИГОРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Выставка-ярмарка "Чудеса Ставрополья" пройдет 21 сентября, в День Ставропольского края, в Кисловодске. Свою продукцию на ней представят около 90 мастеров декоративно-прикладного искусства, сообщила в пятницу пресс-служба администрации города.

"Город-курорт Кисловодск готовится отметить День Ставропольского края. Тысячи жителей и гостей курорта смогут познакомиться с творчеством мастеров декоративно-прикладного искусства родной земли на Курортном бульваре", - говорится в сообщении.

На ярмарке будут представлены декоративная вышивка, этнические украшения, изделия из воска, глины, дерева, фарфора, куклы ручной работы, картины.

День города Ставрополя и День Ставропольского края отмечаются в сентябре, впервые праздник стал объединенным в 2015 году.