Стоимость опроса по храму в Екатеринбурге оценивается в 6 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Стоимость проведения опроса по месту строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге оценивается примерно в шесть млн рублей. Об этом заявил в пятницу руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров на заседании рабочей группы по строительству храма, сформированной при гордуме.

Ранее мэр города Александр Высокинский отмечал, что стоимость оценивается в 13 млн рублей.

"Предварительно, [опрос] не должен превысить 6 млн рублей. Это с учетом изготовления опросных листов, видеонаблюдения, оплаты людям, осуществляющим опрос", - сказал он.

Захаров добавил, что финансирование будет идти из городского бюджета. Планируется, что при проведении опроса будут наблюдатели, будет, возможно, так называемое информирование.

"Агитация невозможна, потому что это не выборы. Будет информирование, избирательная комиссия работает над положением. Я уверен, что правоохранители [на участках] будут. Мы пока не ведем с ними официальных переговоров, потому что официально решение о назначении опроса не принято", - отметил он.

Об опросе

Члены комиссии по местному самоуправлению Екатеринбургской городской думы 18 сентября предложили провести опрос горожан по вопросу строительства храма святой Екатерины 13 октября. Позднее эта инициатива будет рассмотрена на заседании думы 24 сентября

В конце июня рабочая группа по определению места под строительство храма, сформированная при гордуме, определила три площадки для включения в опрос - участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте приборостроительного завода (набережная реки Исеть) и на месте снесенной телебашни.

Позднее глава Екатеринбурга Александр Высокинский рекомендовал вынести на голосование жителей две из трех предложенных площадок для возможного строительства храма святой Екатерины. Рабочая группа 3 сентября исключила площадку на месте снесенной телебашни из шорт-листа под возможное возведение собора. Вместо нее в шорт-лист добавлена площадка на набережной Исети за Макаровским мостом.

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие.

Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.