В Минтруде рассчитывают на сохранение темпов роста рождаемости в Ингушетии

МАГАС, 20 сентября. /ТАСС/. Минтруд РФ рассчитывает на сохранение высоких темпов роста рождаемости в Ингушетии, сказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в ходе встречи с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым в Магасе в пятницу.

"Национальные проекты - ключевое звено всей политики России в сфере, которую курирует министерство, важно, что создается серьезная система защиты и поддержки семьи, в том числе при рождении детей. Надо отметить, что Ингушетия остается здесь одним из немногих субъектов, где рождаемость растет. Будем надеяться, что тенденция сохранится", - цитирует Топилина пресс-служба главы Ингушетии.

Министр также подчеркнул, что строительство яслей и детских садов является одной из основных мер поддержки семьи. "Это развитие социальной инфраструктуры, новые рабочие места, рост доходов населения, увеличение регионального бюджета за счет роста объемов подоходного налога - рассчитываем, что нацпроекты дадут серьезный результат", - добавил он.

По данным Росстата, регионы Северного Кавказа находятся среди лидирующих по уровню рождаемости. В частности, отмечалось, что высокие показатели коэффициента рождаемости наблюдаются в Чечне и Ингушетии. Численность населения Ингушетии с 2008 года выросла на 22,11% - с 407 тыс. человек на 1 января 2008 года (75-е место) до 497 тыс. на аналогичную дату 2019 года (73-е место).

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.