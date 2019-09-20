В Петербурге установят памятник Хо Ши Мину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Памятник первому президенту Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мину будет установлен в Санкт-Петербурге в знак уважения и дружбы между российским и вьетнамским народами, сообщил в пятницу на открытии российско-вьетнамской конференции "Духовное наследие Хо Ши Мина. 50 лет спустя" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Мы договорились об особо важном для нас событии, мы решили, что в Санкт-Петербурге должно быть найдено место и установлен памятник товарищу Хо Ши Мину. Я думаю, в самое ближайшее время мы проработаем все необходимые вопросы, и такой памятник будет в нашем городе установлен", - сказал Беглов.

На предваряющей конференцию встрече губернатора Петербурга Александра Беглова с членом политбюро, секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама, заведующим отделом пропаганды и просвещения ЦК Коммунистической партии Вьетнама Во Ван Тхыонгом была достигнута договоренность с вьетнамской стороной об установке памятника, а также озвучены некоторые нюансы его установки. В частности, Беглов сообщил, что памятник Хо Ши Мину будет сориентирован на восток, в сторону Вьетнама. "Установка памятника Хо Ши Мину была бы знаком уважения и дружбы наших народов", - сказал Беглов.

Перекрестный Год России во Вьетнаме и Вьетнама в России проводится в 2019-2020 годах, он посвящен 25-летию двустороннего договора о дружбе между странами. Сводной программой "перекрестных" годов предусмотрена организация на территории двух стран серии мероприятий, нацеленных на углубление взаимодействия сторон в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях.