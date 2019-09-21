Совет по правам человека Башкирии помог девочке с родовой травмой попасть в детсад

УФА, 20 сентября. /ТАСС/. Совет по правам человека Башкирии, первое заседание которого состоялось во вторник 17 сентября, помог девочке с родовой травмой устроиться в детский сад, куда ее отказывались принимать. Также ее семью переселят из ветхого дома, написал в пятницу на своей странице в Facebook глава республики Радий Хабиров.

"Шум вокруг ребенка подняли сотрудники одного из благотворительных фондов при участии члена СПЧ Динара Зайнуллина, которым я очень благодарен. Прекрасно понимаю, что, если бы не этот шум, не было бы и совещаний в администрации, и темы с переселением. Уже сейчас понятно, что права ребенка и родителей нарушены, чему будет дана соответствующая правовая оценка", - написал он.

По информации Зайнуллина, девочке с родовой травмой из Стерлитамакского района не давали путевку в детсад потому, что якобы она "будет пугать" детей. "Сегодня выясняется, что благодаря соцсетям и АНО "Радуга добра" там уже вопрос практически закрыт. Оказана материальная помощь в семье, сельсовет "на ушах". В 11 [часов] подъедет прокуратура, место в садике у ребенка есть", - пишет Зайнуллин на своей странице в Facebook.

Совет по правам человека при главе Башкирии создан по инициативе руководителя региона Радия Хабирова в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, содействия развитию институтов гражданского общества. В его состав вошли 36 человек - правозащитники, юристы, ученые, общественные активисты, экологи, журналисты, представители родительского сообщества.