{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Совет по правам человека Башкирии помог девочке с родовой травмой попасть в детсад

По словам члена СПЧ Динара Зайнуллина, ребенку не давали путевку из-за того, что девочка "будет пугать детей"

УФА, 20 сентября. /ТАСС/. Совет по правам человека Башкирии, первое заседание которого состоялось во вторник 17 сентября, помог девочке с родовой травмой устроиться в детский сад, куда ее отказывались принимать. Также ее семью переселят из ветхого дома, написал в пятницу на своей странице в Facebook глава республики Радий Хабиров.

"Шум вокруг ребенка подняли сотрудники одного из благотворительных фондов при участии члена СПЧ Динара Зайнуллина, которым я очень благодарен. Прекрасно понимаю, что, если бы не этот шум, не было бы и совещаний в администрации, и темы с переселением. Уже сейчас понятно, что права ребенка и родителей нарушены, чему будет дана соответствующая правовая оценка", - написал он.

По информации Зайнуллина, девочке с родовой травмой из Стерлитамакского района не давали путевку в детсад потому, что якобы она "будет пугать" детей. "Сегодня выясняется, что благодаря соцсетям и АНО "Радуга добра" там уже вопрос практически закрыт. Оказана материальная помощь в семье, сельсовет "на ушах". В 11 [часов] подъедет прокуратура, место в садике у ребенка есть", - пишет Зайнуллин на своей странице в Facebook.

Совет по правам человека при главе Башкирии создан по инициативе руководителя региона Радия Хабирова в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, содействия развитию институтов гражданского общества. В его состав вошли 36 человек - правозащитники, юристы, ученые, общественные активисты, экологи, журналисты, представители родительского сообщества.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий Фаритович
Скейт, BMX и самокат. Дальневосточная молодежь собралась на экстрим-фестивале в Приморье
Соревнования будут проходить в течение двух дней, лучшие участники получат награды
Читать полностью