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Путин и Жээнбеков на учениях "Центр-2019" попробовали полевой хлеб

За чаепитием "на ногах" российский президент отметил успешный характер прошедших маневров
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Описание
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент России Владимир Путин (справа)
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ПОЛИГОН ДОНГУЗ /Оренбургская область/, 20 сентября. / ТАСС/. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков после завершения активной фазы учений "Центр-2019" отведали хлеб, испеченный в полевой хлебопекарне.

Прицепной хлебопекарный блок располагался недалеко от командно-наблюдательного пункта. Перед ним к окончанию учений были выставлены столы с караваем, пирогами, булками и другими угощениями, испеченными прямо здесь же во время маневров. Рядом дымился самовар с баранками. Путин и Жээнбеков подошли к полевой хлебопекарне в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

"Что предлагаете отведать?" - спросил Путин у пекарей. Ему рассказали, что все было приготовлено в этом блоке во время учений. Путин, Жээнбеков и военачальники взяли по куску свежеиспеченного хлеба и по чашке чая. Во время общения за таким чаепитием "на ногах" президент РФ, в частности, отметил успешный характер прошедших маневров.

В завершение президент поблагодарил пекарей и пожал им руки.

После этого лидеры России и Киргизии посетили шатер юнармейцев, находившихся на учениях в качестве зрителей. Путин кратко пообщался с ребятами, ему, в частности, рассказали о развитии юнармейского движения в Оренбуржье.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичКиргизияРоссияГерасимов, Валерий ВасильевичЖээнбеков, Сооронбай Шарипович
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