В Шанхае наградили лауреата конкурса выдающихся участников сотрудничества России и Китая

ШАНХАЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Переводчик на китайский язык текстов русских популярных песен, член Союза музыкальных деятелей Китая и Союза переводчиков Китая Сюэ Фань, ставший лауреатом конкурса ТАСС и "Гуанмин жибао" "10 российских и 10 китайских выдающихся деятелей гуманитарного сотрудничества", получил в Шанхае памятный знак победителя. Церемония награждения состоялась в пятницу в присутствии представителей агентства, газеты, генерального консульства РФ в Шанхае, а также друзей и коллег Сюэ Фаня, передает корреспондент ТАСС.

Проект "10 российских и 10 китайских выдающихся деятелей гуманитарного сотрудничества" проходил в рамках программы Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества в 2018-2019 годах. Это вторая совместная инициатива ТАСС и "Гуанмин жибао". В 2016 году были определены "10 шедевров китайской литературы в России и 10 шедевров русской литературы в Китае".

Церемония подведения итогов и награждение лауреатов данного проекта состоялись в июне в Москве в Большом театре и были приурочены к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Сюэ Фань, оказавшийся в числе победителей, не смог на ней присутствовать. Диплом лауреата был вручен ему представителями агентства ТАСС и газеты "Гуанмин жибао" только 20 сентября, накануне 85-летнего юбилея переводчика.

Большой вклад

На состоявшейся церемонии был отмечен большой вклад Сюэ Фаня в дело продвижения российско-китайского гуманитарного и культурного сотрудничества. Благодаря его трудам несколько поколений китайцев поют популярные русские и советские песни на родном языке. Именно в его переводе весь Китай знает песню "Подмосковные вечера" и многие другие.

"На протяжении 66 лет я занимался переводом русских песен, и я горжусь своей работой", - сказал Сюэ Фань, признавшись, что за столь долгие годы работы по переводу русских песен Россию он посетил впервые только в 2007 году. Обращаясь к собравшимся, переводчик сказал, что Китай и Россия пережили и неприятные страницы в истории отношений двух стран, но все это осталось в прошлом. "Я надеюсь, что наши страны всегда будут хорошими друзьями, партнерами и соседями", - сказал он.

Поздравительную телеграмму переводчику по случаю получения памятного знака лауреата конкурса прислал посол РФ в КНР Андрей Денисов. Зачитал ее перед собравшимися и.о. генерального консула РФ в Шанхае Эрнст Юркин.

"Хотел бы с благодарностью отметить ваш бесценный вклад и значительную роль, которую играют ваши литературные и переводческие труды в развитии двусторонних культурно-гуманитарных связей. Вашему перу принадлежат переводы более тысячи советских и российских песен, среди них - "Подмосковные вечера", "Калинки", "С чего начинается Родина", "День Победы", - написал посол, указав на то, что творчество Сюэ Фаня "послужило связующим мостом между Россией и Китаем, открыв для китайских граждан богатый мир русской культуры и литературы".