Межрегиональная выставка самодеятельных художников завершилась в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Межрегиональная передвижная выставка самодеятельных художников "Мир талантов", проводимая в рамках национального проекта "Культура", завершилась в Махачкале, сообщила в пятницу пресс-служба Республиканского Дома народного творчества министерства культуры Дагестана.

"В Национальной библиотеке им. Расула Гамзатова в Махачкале завершилась межрегиональная передвижная выставка самодеятельных художников "Мир талантов", проводимая фондом "Культурное наследие" при поддержке Минкультуры России, Минкультуры Дагестана в рамках нацпроекта "Культура", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 2,5 месяца выставка побывала в Каспийске, Избербаше, Дербенте, Ахтынском, Кизлярском, Левашинском, Кумторкалинском, Новолакском, Кайтагском районах, ее посетили более 2 тыс. человек.

"Завершающая выставка "Мир талантов" состоялась в рамках межрегионального этнофорума "Культура молодежи", посвященного Международному году языков коренных народов. Ключевые задачи проекта - это развитие и популяризация любительского изобразительного творчества, выявление новых самобытных талантливых авторов, а также приобщение нового поколения к изучению и сохранению изобразительного искусства", - сообщили в пресс-службе.

На экспозицию представили более 50 работ. Среди 20 живописцев-самоучек были и талантливые дебютанты, и художники, уже широко признанные на региональном уровне. Помимо дагестанских авторов свои работы представили художники из соседних республик - Владимир Корнаев и Джорд Гасинов (Северная Осетия), Ахмад Мидиев и Сайхан Дуцаев (Чечня) Мусса Мижаев (Карачаево-Черкесия).

Нацпроект "Культура" рассчитан до 2024 года и состоит из трех федеральных проектов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.