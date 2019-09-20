Синоптики рассказали о прогнозе на зиму в России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Температурный фон выше и около показателей многолетних значений ожидается на большей части России в период "холодного полугодия", но февраль ожидается холоднее прошлогоднего. Об этом сообщает Росгидромет.

"В целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений", - говорится в сообщении.

По данным Росгидромета, вероятность данного прогноза составляет 67-69% в настоящее время.

"Вероятностный прогноз погоды будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды", - отмечается в сообщении.

Прогноз на ближайшие месяцы

По данным Росгидромета, в октябре температура выше нормы прогнозируется на большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, а ниже нормы - на юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

В ноябре выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается на севере Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Повышенная вероятность средней месячной температуры выше нормы на севере Уральского и Сибирского федеральных округов и Якутии.

В центральных районах Сибирского федерального округа и в Чукотском автономном округе декабрь ожидается теплее декабря прошлого года, а в январе выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на севере Якутии.

Выше нормы средняя месячная температура воздуха в феврале предполагается в республиках Северо-Кавказского федерального округа, в Иркутской области и на большей части Дальневосточного федерального округа. Отмечается, февраль в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа ожидается холоднее прошлогоднего.

Средняя месячная температура воздуха в марте на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном, Северо-Кавказском, Сибирском и Уральском федеральных округах, в Якутии, в Забайкалье и на Чукотке ожидается выше нормы.