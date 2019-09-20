Певица Ирина Богачева будет похоронена на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Народная артистка СССР, звезда мировой оперы Ирина Богачева будет похоронена 23 сентября на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба Мариинского театра.

Новодевичье кладбище - один из исторических некрополей Петербурга, существующий при Воскресенском Новодевичьем монастыре на Московском проспекте, там похоронены поэты Николай Некрасов и Федор Тютчев, композитор Николай Римский-Корсаков, сестра Александра Пушкина Ольга Павлищева и другие известные люди.

"Прощание состоится 23 сентября: гражданская панихида пройдет в Белом фойе исторической сцены Мариинского театра, отпевание - в Никольском соборе после окончания панихиды. Церемония захоронения состоится на Новодевичьем кладбище", - говорится в сообщении пресс-службы театра.

Соболезнование губернатора

Соболезнования по случаю смерти великой артистки, имевшей статус почетного гражданина Санкт-Петербурга, направил губернатор города Александр Беглов. "Для нашего города имя Ирины Петровны Богачевой значило очень много. На протяжении многих десятилетий она была душой и символом музыкального Петербурга", - говорится в тексте, распространенном пресс-службой губернатора.

Беглов подчеркнул, что "для многих артистов оперы она была учителем, другом, многим дала путевку в профессию". По его словам, уход из жизни Богачевой - большая утрата города и всей музыкальной культуры. "Ирину Петровну хорошо знали поклонники оперы в России и за рубежом, но она очень любила родной город и была верна ему до последнего дня <...> Она продвигала значимые музыкальные и культурные проекты. Благодаря ее инициативам, неравнодушию, энергии и таланту Петербург укреплял свой статус культурной столицы России", - добавил губернатор.