САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Петербурга обсудят вопросы прямого авиасообщения с Хошимином, крупнейшим городом Вьетнама, на предстоящем российско-вьетнамском туристическом форуме, который пройдет в Петербурге в октябре. Об этом сообщил в пятницу губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с членом политбюро, секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама, заведующим отделом пропаганды и просвещения ЦК Коммунистической партии Вьетнама Во Ван Тхыонгом.

"Считаю, что назрела необходимость открыть прямой рейс во Вьетнам. Мы планируем обсудить эту инициативу на первом туристическом форуме в Санкт-Петербурге в октябре этого года. Я уверен, что у нас очень хорошие перспективы", - сказал Беглов.

Губернатор Петербурга отметил, что Вьетнам - одно из наиболее популярных туристических направлений у петербуржцев, и озвучил ожидание, что количество туристов из Вьетнама будет увеличиваться. "Сотрудничество в туристической отрасли для нас сегодня очень актуально", - сказал Беглов.

В октябре в Санкт-Петербурге состоится российско-вьетнамский туристический форум. Ожидается, что в нем примут участие порядка 30 туроператоров из Вьетнама. Стороны обсудят перспективы сотрудничества в условиях увеличения туристического потока из Вьетнама в Петербург.