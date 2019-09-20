Кучерена готов помочь обвиняемым по делам о беспорядках в Москве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Адвокат Анатолий Кучерена готов присоединиться к защите фигурантов дел о массовых беспорядках в Москве и призывает защиту обжаловать приговоры судов. Об этом Кучерена сообщил журналистам после освобождения из СИЗО его подзащитного Павла Устинова в Мосгорсуде.

"Я готов оказать квалифицированную юридическую помощь для облегчения участи других фигурантов дела о беспорядках. Хотя нужно понимать, что мои силы ограничены, я не могу разорваться. Поэтому защите нужно не бояться обжаловать эти приговоры, идти в высшие судебные инстанции", - сказал Кучерена.

Он отметил, что вошел в дело Устинова по просьбе Константина Райкина, и высоко оценивает защиту Устинова на стадии следствия и суда. "Я считаю, что до моего участия в деле защита велась корректно и правильно. Другое дело, суд не учел ее доводы. При вынесении приговора суд не учел все обстоятельства. Там были отказы в допросах свидетелей, в изучении других материалов. Суд не должен этого делать", - заявил Кучерена.

Он также поблагодарил Мосгорсуд за освобождение Устинова из СИЗО и заверил, что будет являться с Устиновым в суд и добиваться отмены обвинительного приговора.

Мосгорсуд в пятницу освободил из СИЗО под подписку о невыезде Павла Устинова, ранее приговоренного к 3,5 года колонии за применение насилия к сотруднику Росгвардии.