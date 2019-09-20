Театральное сообщество приветствует решение суда по делу Устинова

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Союза театральных деятелей (СТД) РФ Геннадий Смирнов заявил в пятницу ТАСС, что решение Мосгорсуда изменить меру пресечения с ареста на подписку о невыезде актеру Павлу Устинову, ранее осужденному за нападение на бойца ОМОН в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве, дает надежду на то, что ему как минимум смягчат приговор.

"Театральное сообщество, конечно, приветствует это решение, - сказала замглавы СТД. - Теперь должна быть рассмотрена апелляция. Думаю, решение суда об изменении меры пресечения повлияет и на то, что и приговор смягчат, если во второй инстанции все-таки подтвердят, что Павел Устинов совершил что-то противозаконное. Ситуация чрезмерная в любом случае".

Шестнадцатого сентября Тверской суд Москвы приговорил актера Павла Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав его виновным в применении к бойцу ОМОН насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Следствие и суд пришли к выводу, что при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Устинов не признал вину, заявив, что не причинял вред бойцу ОМОН, а на акции 3 августа оказался случайно. Защита обжаловала приговор, а Генпрокуратура 19 сентября направила в суд представление о его смягчении. Представители общественности и коллеги актера выступили в поддержку Устинова.