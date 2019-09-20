Песков отказался отвечать на вопрос о факторах влияния на решение суда по делу Устинова

ОРЕНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. В Кремле отказались отвечать на вопрос, мог ли общественный резонанс повлиять на решение суда по делу актера Павла Устинова, осужденного за нападение на бойца ОМОН в ходе несогласованного митинга.

"Это не наше дело - давать заключения относительно того, что повлияло на решение суда, а что не повлияло. Это нужно спрашивать в самом суде. Мы по-прежнему воздерживаемся от каких-либо комментариев судебных решений", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль не удивляет, что прокуратура в течение нескольких дней высказывает противоречащие позиции по этому делу, добавил он.

По словам представителя Кремля, тот факт, что изначально прокуратура настаивала, что Устинова необходимо направить в СИЗО из-за тяжести преступлений, а затем приняла во внимание положительные характеристики актера и посчитала, что он не будет скрываться от следствия, не говорит о том, что в работе этого органа необходимо что-то менять. "Я не думаю, что это корректный вопрос, - сказал Песков, отвечая на вопрос, что, по мнению Кремля, необходимо изменить в работе прокуроров, чтобы все обстоятельства дел учитывались сразу, а не после того, как люди начнут пикетировать администрацию президента. - Если вас интересует та или иная мотивация, вы можете адресовать свой вопрос в прокуратуру. Но в данном случае мы не имеем повода что-то менять в прокуратуре. Так вопрос вообще не стоит".

Мосгорсуд 20 сентября изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде Устинову, ранее осужденному за нападение на бойца ОМОН в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве. Мосгорсуд 23 сентября рассмотрит жалобу защиты на постановление суда первой инстанции по итогам предварительного слушания в отношении Устинова, которым ему была продлена мера пресечения в виде ареста. Жалоба на сам приговор будет рассмотрена 26 сентября.

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