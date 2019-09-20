Минпросвещения поддержало законопроект о горячем питании для учеников младших классов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство просвещения России поддерживает законопроект об обеспечении горячим питанием школьников младших классов, внесенный на рассмотрение Госдумы спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Законодательное закрепление основных принципов позволит структурировать работу в регионах, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Володин и Матвиенко внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об обеспечении горячим питанием школьников младших классов. По словам спикера Госдумы, законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного и "безопасного питания учащихся младших классов". Также нормами законопроекта четко определяются "обязательность обеспечения школьников горячим питанием".

"Министерство поддерживает представленный законопроект", - отмечается в сообщении. Организация горячего питания является необходимостью для образовательного процесса, также отмечается в нем. "В настоящее время министерство изучает региональный опыт и лучшие практики по организации питания, которые лягут в основу единых рекомендаций для всей страны", - добавили в пресс-службе.

Руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов ранее сообщил, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект о предоставлении обязательного горячего питания в начальной школе. По его словам, над всеми высказанными в кабмине замечаниями депутаты поработают при подготовке текста ко второму чтению.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщала, что в условиях возможного дефицита средств законопроект предлагает предусмотреть возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование затрат на эти цели.

В апреле текущего года замминистра просвещения Татьяна Синюгина сообщила, что порядка 75% учеников российских школ не получают двухразовое горячее питание, почти 40% - даже разовое.