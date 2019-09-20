Протонный центр в Димитровграде начал прием первых пациентов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Центр протонной терапии и медицинской радиологии в Димитровграде Ульяновской области принял на лечение первых пациентов, сообщила в пятницу пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

"Восемь человек прошли отбор по ряду медицинских критериев для прохождения протонной терапии по протоколам клинической апробации, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации. Лечение будут получать пациенты с первичными и вторичными злокачественными новообразованиями печени, раком предстательной железы, меланомой глаза, вторичными злокачественными новообразованиями головного мозга", - говорится в сообщении.

В дальнейшем протонный центр планирует принимать 1,2 тыс. пациентов в год, а радиологический блок - до 20 тыс.

Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА - единственный в России и самый крупный в Европе комплекс замкнутого цикла ядерной медицины, в котором будут представлены все имеющиеся на сегодня методы диагностики и лечения. Помимо протонного центра, в нем будут оборудованы консультативная поликлиника, центры позитронно-эмиссионной томографии, радиологический центр, корпус радионуклидной терапии.

Проект по созданию центра медицинской радиологии реализуется в Димитровграде по государственной программе "Создание федеральных центров медицинских радиологических технологий" в рамках исполнения поручения президента России.