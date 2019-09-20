Депутат предложил миллионные штрафы для иностранных компаний за вмешательство в дела РФ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в пятницу предложил ввести миллионные штрафы для иностранных компаний за вмешательство в дела РФ.

"Надо принимать законы, чтобы явно откровенные нарушения закона преследовались штрафами", - сказал он. "Это практика мировая, - добавил Пискарев. - Должны быть [штрафы в размере] миллион, десятки миллионов, может, сотни миллионов рублей за вмешательство и нарушение российского законодательства".

По словам Пискарева, масштабы вмешательства в дела РФ извне "весьма и весьма серьезные". В частности, Роскомнадзор сообщил о нарушениях российских законов компаниями Facebook и Google, которые способствовали распространению призывов к участию в несанкционированных митингах, а в день тишины и в день выборов "эти площадки активно использовались для [размещения]агитационных и политических материалов", сказал он. "Это не журналистика далеко уже, это называется политический акционизм", - отметил Пискарев. Он добавил, что комиссия намерена выяснить, как эти компании планируют работать на территории РФ.

Пискарев указал на то, что вся повестка иностранных компаний "формируется за границей, в Америке", у Госдумы "нет юридически значимого офиса, с которым можно вести диалог". "Поэтому есть необходимость нам проработать законодательную инициативу, чтобы такого рода гиганты несли ответственность по российскому законодательству тогда, когда они нарушают закон", - добавил глава комиссии.

"Все приглашенные договорились активно работать над законодательными инициативами, касающимися защиты нашего суверенитета", - подтвердил парламентарий. "Это Генеральная прокуратура РФ, это МИД", - уточнил он. По словам Пискарева, на заседании комиссии представитель внешнеполитического ведомства РФ рассказал о том, что законодательство РФ "намного гуманнее, чем законы Германии, США, которые защищают суверенитет более жесткими мерами реагирования".

"Мы хотим более подробно поработать с НКО, НПО, которые активно работают против нашей внутренней политики, наших внутренних дел, а также с теми СМИ, которые признаны у нас иностранными агентами", - сообщил глава комиссии, добавив, что "здесь есть законодательные пробелы".

Приглашение в Госдуму

Депутат сообщил, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела РФ пригласит на следующее заседание представителей компаний Google и Facebook, предоставивших, по мнению парламентариев, площадки для размещения призывов к участию в несанкционированных акциях в Москве.

"У нас планируется следующее заседание с приглашением представителей Google и Facebook. Даже несмотря на то, что у них полномочий по обеспечению требований нашего законодательства не имеется, тем не менее хотелось бы поговорить с ними, почему это происходит, как нам реагировать на такие явные нарушения российского законодательства", - сказал он.

"Согласно материалам, которые сегодня прозвучали [на заседании комиссии], нарушения, которые были... они [Google и Facebook] предоставили площадки для того, чтобы на них была политическая активность по призыву к участию в запрещенных митингах, которые были в Москве", - пояснил Пискарев.

Кроме того, заявил он, Google и Facebook нарушили российское законодательство в период избирательной кампании, разместив 8 сентября агитационные материалы. "В день тишины и в день голосования также площадки активно использовались, чтобы влиять на выборы. Это очень серьезное нарушение, это недопустимо", - добавил Пискарев.

10 новых НКО

Депутат добавил, что Генпрокуратура рассматривает вопрос о признании еще 10 иностранных некоммерческих организаций (НКО) нежелательными в России. "На сегодня еще 10 материалов находятся на рассмотрении в Генпрокуратуре РФ именно о том, чтобы признать еще 10 некоммерческих организаций нежелательными, поскольку они действуют в нарушение закона РФ и влияют на внутреннюю политику нашей страны и угрожают безопасности наших выборов", - сказал Пискарев.

По его словам, комиссии "нужна была информация о масштабах влияния иностранных государств на внутреннюю политику, на внутренние дела страны". "Поэтому должна быть серьезная реакция на это противодействие", - отметил Пискарев.

Весной 2016 года в России был принят закон о так называемых нежелательных организациях. Он подразумевает, что таковой может быть признана иностранная или международная, но только неправительственная организация, "представляющая угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны и безопасности государства". Решение о признании организации нежелательной принимается генеральным прокурором РФ или его заместителями по согласованию с МИД РФ.

Дата заседания

Пискарев также рассказал, что заседание комиссии Думы по расследованию вмешательства в дела РФ пройдет 27 сентября.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела РФ планирует провести свое следующее заседание 27 сентября, сообщил он.

"Мы хотим все-таки понять, приедут к нам немцы (руководство германской телекомпании Deutsche Welle - прим. ТАСС) или не приедут. Если не приедут, мы без них обойдемся и проведем наше совещание 27 сентября", - сказал он журналистам в пятницу.

Ранее комиссия пригласила на свое заседание руководство Deutsche Welle для обсуждения ряда вопросов, возникших после освещения компанией несанкционированных митингов в Москве. Временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески 8 августа указали во время беседы в МИД РФ на недопустимость адресованных москвичам призывов Deutsche Welle к участию в несанкционированных массовых акциях.

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ извне приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму. Речь идет об одностороннем освещении этих событий и оценках действия правоохранительных органов, а также публикации маршрутов незаконных шествий, в том числе в Twitter посольства США. Согласно тексту постановления, утвержденного Госдумой 10 сентября, комиссия занимается "изучением и анализом фактов и обстоятельств вмешательства иностранных государств во внутренние дела России", подготовкой законодательных мер по противодействию такому вмешательству, а также инициатив по информированию парламентов других стран и международных организаций о вмешательстве в дела РФ.