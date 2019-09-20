В Кремле нет реакции на высказывания Золотова про Устинова и Синицу

В четверг Золотов, отвечая на вопрос ТАСС, высказал свою позицию по резонансному делу Устинова. Он считает, что актеру достаточно было присудить год условно, а блогеру Владиславу Синице следовало бы увеличить срок наказания. При этом глава Росгвардии подчеркнул, что это его точка зрения, реальное наказание назначает суд.

"Нет, никакой реакции Кремля нет", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, есть ли реакция Кремля на мнение Золотова.

Приговор Синице

Пресненский суд Москвы 3 сентября признал Синицу виновным и приговорил его к пяти годам заключения в колонии общего режима. Гособвинение в ходе прений сторон просило назначить блогеру шесть лет колонии. Подсудимый свою вину категорически отверг и заявил, что его слова вырваны из контекста и интерпретированы неправильно.

Было установлено, что Синица почти неделю неоднократно размещал экстремистские записи в Twitter. 28 июля у него возник умысел на возбуждение ненависти и вражды на странице в соцсети под псевдонимом Макс Стеклов. 31 июля он под одной из записей в Twitter о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, оставил комментарий, в котором призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Установлено также, что он разместил на сайте в открытом доступе на своей странице текст, который аудиторией мог быть воспринят в качестве инструкции к действию по отношению к родственникам сотрудников МВД и Росгвардии. Дело в отношении Синицы расследовалось по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").