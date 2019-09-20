Главы Press Association и АТА избраны в Бюро Европейского альянса информационных агентств

ПРАГА, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор британского холдинга Press Association Group Клайв Маршал и генеральный директор албанского информационного агентства АТА Армела Красниги избраны в пятницу членами Бюро Европейского альянса информационных агентств (ЕАНА). За них проголосовало большинство участников Генеральной ассамблеи ЕАНА. Об этом с места событий передает корреспондент ТАСС.

Кандидатуры Клайва Маршала и Армелы Красниги поддержали 20 из 26 участвовавших в выборах на ГА ЕАНА. Бюро состоит из пяти руководителей европейских информационных агентств, которых делегировали в этот высший исполнительный орган альянса главы крупнейших информационных агентств Европы.

Долгосрочные перспективы

Генеральной ассамблее предшествовала международная конференция ЕАНА. Ее название - "Искусственный интеллект: возможности, угрозы и долгосрочные перспективы информационных агентств".

Повышенный интерес вызвало выступление первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана. Он обратил внимание участников на необходимость скорейшего внедрения технологий искусственного интеллекта в повседневную практику работы информагентств.

"Технологии стремительно осваиваются в различных областях промышленности. Их применение растет. Искусственный интеллект может обеспечить стремительный рост эффективности нашей деятельности на информационном рынке. Информационным агентствам нужно быстро войти в новую эру искусственного интеллекта", - подчеркнул Гусман.

Генеральная ассамблея ЕАНА проходит раз в год. В следующий раз она состоится в сентябре 2020 года в Киеве.

Об истории ЕАНА

ЕАНА является преемником Союза телеграфных агентств (учрежден в 1924 году и прекратил деятельность во время Второй мировой войны). Альянс был основан 21 августа 1956 года на конференции в Страсбурге как площадка для дискуссий, обмена информацией и опытом между информагентствами. Учредителями ЕАНА стали западноевропейские информационные агентства, а также турецкое Анатолийское агентство (Anadolu) и югославское TANJUG (сейчас TANJUG - Национальное информационное агентство Республики Сербия). Тогда же был принят устав организации (впоследствии он неоднократно изменялся, в настоящее время действует в редакции от 23 сентября 2011 года).

Согласно уставу, членом альянса может стать ведущее агентство любой европейской страны (как правило, только одно, но возможны исключения). Сегодня ЕАНА объединяет 32 информагентства, из них более половины являются государственными. Россию в ЕАНА представляет ТАСС.

Альянс зарегистрирован в торговом реестре в Берне (Швейцария) в качестве некоммерческой ассоциации, имеет консультативный статус при ЭКОСОС, ЮНЕСКО и ООН. В число задач ЕАНА входит создание условий для обеспечения независимости информагентств, поощрение взаимодействия в области передачи информации и новых технологий, решение технических вопросов (установление форматов сообщений, скорости передачи информации, совершенствование средств связи, развитие служб документации). Особое внимание уделяется защите авторских и смежных прав. Помимо этого, альянс представляет интересы своих членов в Европейском союзе и других международных организациях, организует семинары по актуальным профессиональным вопросам.

Деятельность ЕАНА финансируется за счет взносов его членов. Рабочий язык - английский.