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Дело Павла Устинова

Песков сообщил, что одиночные пикеты не мешают работе администрации президента

Пресс-секретарь главы государства отметил, что работа продолжается и ее много

ОРЕНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одиночные пикеты, проходящие на Старой площади, никак не мешают работе администрации главы государства.

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"Нет, [пикетчики] не мешают абсолютно. Работа продолжается как всегда. Работы много", - сказал представитель Кремля журналистам.

В среду на Старой площади прошел пикет в поддержку Павла Устинова, который был осужден за нападение на бойца ОМОН на несогласованной акции 3 августа. 20 сентября Мосгорсуд изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. По сообщениям некоторых СМИ, одиночные пикеты продолжаются у здания администрации президента РФ в поддержку других задержанных после несогласованной акции 3 августа.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичДело Павла Устинова
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