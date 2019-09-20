Песков сообщил, что одиночные пикеты не мешают работе администрации президента

"Нет, [пикетчики] не мешают абсолютно. Работа продолжается как всегда. Работы много", - сказал представитель Кремля журналистам.

В среду на Старой площади прошел пикет в поддержку Павла Устинова, который был осужден за нападение на бойца ОМОН на несогласованной акции 3 августа. 20 сентября Мосгорсуд изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. По сообщениям некоторых СМИ, одиночные пикеты продолжаются у здания администрации президента РФ в поддержку других задержанных после несогласованной акции 3 августа.