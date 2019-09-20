Установлены имена более 3 тыс. погибших на территории Словении советских бойцов

МАРИБОР /Словения/, 20 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Любляне при поддержке словенской стороны выяснило личности более 3 тыс. советских солдат, погибших на территории республики в годы Второй мировой войны. Об этом сообщил в пятницу глава российского диппредставительства в Словении Доку Завгаев, выступая на международной исторической конференции "Роль партизанского движения в ускорении разгрома фашизма".

"Нами установлено более 3 тыс. имен граждан [Советского союза], погибших на словенской земле в годы Второй мировой войны, - отметил посол. - Кроме того, при поддержке местных общественных организаций и властей на территории Словении открыто 30 памятников и памятных знаков".

Почетными гостями конференции, открывшейся в пятницу в Мариборе, стали вице-мэр Марибора Аленка Искра и исполнительный директор фонда "История Отечества", член президиума Российского исторического общества Константин Могилевский. В работе заседания участвуют российские соотечественники, общественные деятели, а также сотрудники учреждений культуры из России, Австрии, Бельгии, Венгрии, Молдавии, Польши, Сербии, Словении, Украины и Франции. Основной темой докладов стала деятельность движения сопротивления в различных странах Европы. Кроме того, гостям мероприятия презентовали выставку, рассказывающую о советских монументах героям войны.

Организатором конференции выступает Международный исследовательский центр Второй мировой войны в Мариборе. Он располагается в здании, где в годы войны находился концентрационный лагерь Stalag XVIII-D, в котором погибли более 5 тыс. советских военнопленных.