Песков не знает, кто и как задерживал якутского шамана

"Мы не знаем, как его [шамана] задерживали, кто его задерживал, не имеем к этому никакого отношения", - сказал журналистам представитель Кремля. Он объяснил, что поэтому не может ответить на вопрос, почему на задержание шамана было потрачено много сил.

Так называемый якутский шаман Александр Габышев, который "шел пешком из Якутии в Москву" и накануне был задержан в Бурятии, направлен в психиатрическую больницу для диагностики, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Министерства здравоохранения Якутии.