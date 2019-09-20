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Песков не знает, кто и как задерживал якутского шамана

Кремль не имеет к этому никакого отношения, уточнил пресс-секретарь президента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

ОРЕНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Кремль не имеет никакого отношения к задержанию в Бурятии якутского шамана, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Мы не знаем, как его [шамана] задерживали, кто его задерживал, не имеем к этому никакого отношения", - сказал журналистам представитель Кремля. Он объяснил, что поэтому не может ответить на вопрос, почему на задержание шамана было потрачено много сил.

Так называемый якутский шаман Александр Габышев, который "шел пешком из Якутии в Москву" и накануне был задержан в Бурятии, направлен в психиатрическую больницу для диагностики, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Министерства здравоохранения Якутии.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичБурятияЯкутия
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