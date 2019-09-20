Северная Осетия примет участие во всех видах спорта на фестивале в Грозном

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 сентября. /ТАСС/. Около 50 спортсменов из Северной Осетии примут участие в фестивале культуры и спорта народов Кавказа в Грозном (Чеченская Республика). Как сообщил в пятницу ТАСС министр физической культуры и спорта Алан Хугаев, республика представлена во всех видах спорта.

"Северную Осетию будут представлять на фестивале порядка 50 спортсменов. У нас сильная делегация. Мы представлены во всех 12 видах спорта и готовы бороться за самые высокие места", - сказал он.

Спортсмены из Северной Осетии будут соревноваться в армрестлинге, легкой атлетике, мини-футболе, силовом троеборье, стрельбе из лука, перетягивании каната и других видах.

Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа (ранее назывался "Кавказские игры") пройдет 21-22 сентября в Грозном. В нем примут участие делегации семи регионов Северо-Кавказского федерального округа. На фестивале пройдут соревнования по 12 видам спорта. Из культурных мероприятий ожидаются концерты, круглые столы, дискуссии по вопросам развития спорта и сохранения культуры и традиций народов Кавказа.