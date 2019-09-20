Якушев: новые идеи городского развития станут основной темой форума "Среда для жизни"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Новые идеи развития экономики российских городов станут основной темой дискуссий на форуме "Среда для жизни". Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на открытии деловой программы форума.

"Важно, что на полях форума будут обсуждаться важные вопросы [о том], как будут развиваться наши города, транспортная инфраструктура, экономика наших городов", - отметил Якушев.

По словам министра, важно создавать такие условия в российских городах, чтобы молодые люди хотели в них жить и работать. "Когда меняется среда, в ней хотят остаться молодые перспективные люди, мы понимаем, что город не только становится краше, - город начинает развиваться в том числе экономически: увеличивается налогооблагаемая база, появляются инновационные предприятия, появляются яркие вариативные идеи", - добавил Якушев.

Форум "Среда для жизни" проводится ДОМ.РФ при поддержке правительства и Минстроя России ежегодно в разных городах. Программная дирекция форума - Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Партнерами форума в Великом Новгороде являются ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, информационное агентство ТАСС, совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.