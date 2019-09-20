В РВИО считают, что резолюция Европарламента о Второй мировой войне "растаптывает" историю

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Резолюция Европарламента "О важности европейской памяти для будущего Европы", принятая накануне, "растаптывает" историю тех стран, которые понесли многотысячные потери в годы Второй мировой войны. Об этом в пятницу сказал ТАСС научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Европейский парламент 535 голосами "за" при всего 66 "против" принял в четверг резолюцию "О важности европейской памяти для будущего Европы", где содержится резкая критика политики руководства СССР. Так, в документе содержатся утверждения, что Вторая мировая война была спровоцирована Германией и СССР, подписавшими пакт Молотова - Риббентропа. Европарламент утверждает, что СССР оккупировал тогда страны Балтии и часть территории Польши, развязал войну с Финляндией. Также Европарламент выразил обеспокоенность в связи с продолжающимся использованием символики тоталитарных режимов в общественной сфере и в коммерческих целях и напомнил, что ряд европейских стран запретили использование как нацистской, так и коммунистической символики.

"Призывая сохранить европейскую общеисторическую память, европейские парламентарии топчут свою собственную историю и память о тех миллионах солдат и гражданских, которые погибли в период Второй мировой войны. Без исторической памяти нет будущего. Они говорят, что Россия ведет информационную войну. Это не так, на самом деле против России развязана глобальная информационная война, которая ведется всеми средствами, и эта резолюция - тоже часть этой войны", - сказал он.

По словам Мягкова, подобные резолюции могут вызвать в Европе возрождение неонацистских движений и пересмотр итогов войны. "Европарламент выразил свое раболепие перед манипуляторами, которые хотят поставить на одну плоскость СССР и Германию, обвинить нас в развязывании Второй мировой войны и заставить извиняться, то есть морально разоружить современных россиян, наследников тех победителей, которые освободили Европу в 1944-1945 годах. Эти депутаты предают свою национальную историю и способствуют возрождению в своих странах неонацистских настроений, что, в свою очередь, является предпосылкой к развязыванию новой войны", - подчеркнул историк.

Особое разочарование у Мягкова вызвал тот факт, что инициаторами этого документа выступили представители Польши. "Именно Красная Армия освобождала Польшу от фашизма, "положив" 600 тыс. жизней своих воинов. СССР был единственной державой, которая в предвоенные годы противостояла нацистской военной угрозе, в то время, когда западные "демократии" сдавали республиканцев в Испании, отдавали Гитлеру на растерзание Чехословакию, потворствовали захвату Польши", - напомнил научный директор РВИО.

Он добавил, что Советский Союз первым вступил в борьбу, тогда как европейские страны продолжали вести политику "умиротворения агрессора". "Подчеркну, что если бы не было Красной Армии и СССР, не было бы той свободной Европы, которая сейчас гордится своими гуманистическими ценностями. Мы первые вступили в борьбу с нацизмом, тогда как Запад вел политику умиротворения, фактически подготавливая Гитлера к агрессии. Для депутатов Европарламента СССР и современная Россия видятся чужими. Подобная ошибка уже приводила Европу к катастрофе в 1939-1945 годах, но об этом они сегодня забывают", - заключил Мягков.