Центр национальных культур планируется создать в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены создать центр национальных культур на базе проектируемого культурно-образовательного и музейного комплекса в городе Ставрополе. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе краевого министерства строительства и архитектуры.

"Предполагается, что он станет одним большим домом для творческих коллективов столицы региона, где они смогут репетировать и выступать, а также базой для легендарного казачьего ансамбля "Ставрополье". Это даст нам возможность создать в крае благоприятную атмосферу для сохранения традиционной национальной культуры и развития творческого потенциала у молодежи", - приводятся в сообщении слова министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого.

Крупный культурный центр в Ставрополе намерены построить в рамках национального проекта "Культура". На проектирование и проведение инженерных изысканий направлено порядка 86 млн рублей. Планируется, что центр будет включать в себя выставочное пространство площадью около 3 тыс. кв. м, два зрительных зала вместимостью 3 тыс. мест, три балетных зала, помещения для оркестров и хоров, комнату звукозаписи, мастерские.

Национальный проект "Культура" разработан в целях реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. На реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей. В нацпроект включены три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".