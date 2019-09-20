В Севастополе заложили памятник к 100-летию окончания Гражданской войны на Юге России

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Камень в основание памятника, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны на Юге России, заложен в пятницу в Севастополе, откуда уходили последние корабли белогвардейцев. В церемонии приняли участие министр культуры России Владимир Мединский и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

На берегу Карантинной бухты Севастополя установлен камень, на котором написано: "Здесь будет установлен памятник, посвященный окончанию Гражданской войны в России".

Мединский отметил, что в Гражданской войне нет победителей: одни покинули Россию или были убиты, другие получили разрушенную страну, которую пришлось восстанавливать заново. "Я думаю, что памятник очень актуален, потому что он не о том, что было 100 лет назад, а о том, что может быть и сегодня", - отметил он.

Врио губернатора подчеркнул, что тот, кто плохо учит историю, обречен повторять ее ошибки. "Через год здесь возникнет не просто памятник, а новое общественное пространство", - добавил Развожаев.

Осенью 1920 года из портов Крыма, в том числе из Севастополя, ушли в Тунис 126 кораблей и судов, на которых находились до 146 тыс. человек, не считая экипажа. Это были офицеры армии Врангеля, члены их семей и сочувствующие Белой армии.