Участие в первом акселераторе проекта АСИ "100 городских лидеров" приняли 50 тыс. человек

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Первый акселератор проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) и госкорпорации "Росатом" "100 городских лидеров" позволил вовлечь в развитие городских проектов на местах более 50 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

"Важным результатом первого года инициативы стали системные решения, руководства и модели, сформированные и апробированные лидерскими командами и готовые для тиражирования в других городах России. Также сформированы 22 городские команды численностью более 300 человек и устойчивые городские сообщества общей численностью около 1 тыс. человек. В целом в течение первых девяти месяцев работы программы более 50 тыс. человек были вовлечены в развитие городских проектов на местах", - приводятся в сообщении слова руководителя центра городских компетенций АСИ Татьяны Журавлевой.

Акселерационная программа рассчитана на пять лет, за этот период планируется объединить более 1 млн человек и воплотить в жизнь более тысячи городских инициатив силами местных сообществ. По итогам первого акселератора программы дан старт реализации проектов в 22 городах-участниках, а также в поселке городского типа Поречье-Рыбное в Ярославской области.

В рамках программы были проведены 14 очных учебных сессий, более 50 вебинаров и видеолекций по тематикам лидерского развития, проектного управления, создания команд, финансового моделирования, работы с партнерами.

Среди первых 22 проектов - разработка и внедрение новой модели городского освещения в городе Полярные Зори Мурманской области. Предполагается, что формирование бренда города как центра в светодизайна позволит привлекать в заполярный город более 50 тыс. туристов ежегодно. В Тюмени участники акселератора АСИ намерены создать "Event-park озера Алебашево" - ивент-парк, готовый к проведению современных массовых событий, инфраструктура которого будет включать ресторан, отель, коворкинг-пространство, спортивные объекты, парковку, плавучую сцену, прогулочные зоны, гастрономическую аллею. Ожидается, что количество отдыхающих и туристов, посещающих ивент-парк в Тюмени, превысит 1 млн человек ежегодно.

Второй акселератор городских проектов программы АСИ "100 городских лидеров" стартует в январе 2020.