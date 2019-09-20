Воспитанники "Сириуса" в Сочи пройдут обучение в школе "Техноспецназ"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Одаренные дети из сочинского образовательного центра "Сирус" в 2020 году примут участие в зимней смене ежегодной школы инженерно-управленческого кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса РФ "Техноспецназ". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Союза молодых инженеров.

"Мы планируем в феврале-марте 2020 года провести смену в Сочи и привлечь к ней воспитанников центра "Сириус". Ее темами будут наставничество и кадры. К участию в образовательной смене планируется пригласить именитых представителей оборонно-промышленного комплекса России и молодых инженеров, сотрудников ДОСААФ", - заявил председатель союза Евгений Мирошниченко, чьи слова приводит пресс-служба.

Детям из "Сириуса", принявшим участие в смене, также при желании помогут пройти практику на оборонных предприятиях.

По словам Мирошниченко, за пять лет существования школы "Техноспецназ" через нее прошли 740 молодых специалистов российской "оборонки", многие из них получили повышение в должности на своих предприятиях или стали технологическими предпринимателями, чьи компании являются резидентами инновационного центра "Сколково".

Образовательный центр "Сириус", работу которого курирует образовательный фонд "Талант и успех", открыт в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в нем для детей бесплатные. В 2019 году "Сириус" запускает первые краткосрочные образовательные программы в партнерстве с ведущими российскими компаниями и университетами.