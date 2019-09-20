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Северный Кавказ

Чемпионат по фотоориентированию пройдет в Железноводске в День города

Участникам надо будет пройти исторический квест за определенное количество времени, найти зашифрованные объекты и сделать с ними селфи

ПЯТИГОРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Соревнования по фотоориентированию впервые пройдут в Железноводске в День города 28 сентября в парке Комсомольская поляна, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"Участникам будет предложено пройти исторический квест за определенное количество времени, найти зашифрованные поинты и объекты, а затем сделать с ними селфи. Победителем станет тот, кто сможет пройти весь маршрут и сделает максимальное число фотографий", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, чемпионат станет одним из этапов спортивного фестиваля "Железная семейка". 28 сентября в новом парке Комсомольская поляна, который открывается в поселке Иноземцево, Железноводск отметит 209 день рождения.

О курорте

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в число курортов региона Кавказские Минеральные Воды. Основанный в XIX веке, курортный Железноводск прославился целебными водами с уникальным набором минералов. В настоящее время город Железноводск - это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором функционируют 22 санатория.

В Железноводске имеются общекурортные водолечебница и грязелечебница, четыре питьевых бювета. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.

По экологическим показателям Железноводск входит в первую пятерку экологически чистых городов России.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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