ВЦИОМ фиксирует рост одобрения россиянами деятельности госинститутов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отмечает рост одобрения россиянами деятельности государственных институтов - президента, правительства РФ и его председателя. Это следует из данных еженедельных рейтингов доверия политикам, оценки деятельности госинститутов и отношения к партиям, опубликованных в пятницу на официальном сайте ВЦИОМ.

Согласно этим данным, показатель одобрения респондентами деятельности президента РФ Владимира Путина по среднему значению с 9 по 15 сентября составил 65,8%, на прошлой неделе (2-8 сентября) он составлял 64,8%, а еще неделей ранее - 64,2%.

Оценки работы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и правительства России "за последнюю неделю скорректировались до 39,5% и 43,3% соответственно", отмечает ВЦИОМ. По средним данным за прошлую неделю они составляли 38,8% и 42,3% соответственно. В целом, делают вывод эксперты, "политические индикаторы находятся в рамках сформировавшегося коридора значений".

На прямой вопрос, доверяют или нет они президенту, о доверии заявили 72,6% респондентов (по итогам прошлой недели этот показатель составлял 70,9%).

Вырос за неделю - с 32,2% до 33,6% - уровень поддержки партии "Единая Россия". Он определяется на основании ответов респондентов на вопрос, за какую из партий они, скорее всего, проголосовали бы в случае, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье. "Единая Россия" лидирует в этом рейтинге, на втором месте с 16,2% идет КПРФ, на третьем с 12,3% - ЛДПР.