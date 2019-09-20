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Медведев поздравил новгородцев с днем зарождения российской государственности

Этот праздник в современной России впервые широко отметили в 2012 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил новгородцев с 1157-й годовщиной зарождения российской государственности.

"Я напомню, что завтра [21 сентября] здесь, в Великом Новгороде, будет отмечаться особая дата для всей нашей страны. Но для Великого Новогорода это особый день, это день установления российской государственности . Я вас всех сердечно с этим поздравляю", - сказал премьер, выступая на форуме "Среда для жизни: города".

Исторические документы указывают на то, что в 862 году проживавшие на северо-западе современной России славянские и угро-финские племена ради прекращения междоусобиц договорились призвать к себе правителя, не связанного обязательствами ни с одним из местных народов. Согласно древнерусскому летописному своду XII века "Повесть временных лет", на приглашение племен откликнулся князь Рюрик, взявший с собой своих братьев. "Старший, Рюрик, сел в Новгород, другой, Синеус, на Белоозере, а третий, Трувор, в Изборске", - говорится в летописи. День зарождения российской государственности в современной России впервые широко отметили в 2012 году. Торжества по этому поводу прошли в центрах древнерусского государства - Великом Новгороде, Пскове и Изборске, Белозерске (Вологодская область).

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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