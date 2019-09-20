Бастрыкин поручил разобраться с пожарами на объектах культурного наследия в Петербурге

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с обращением музейных работников Ленинградской области по факту разрушения в результате пожаров старейших домов и церковно-приходской школы, признанных объектами культурного наследия. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Общественные деятели, музейные работники, краеведы города Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратились к главе СК России с просьбой разобраться в ситуации с разрушением исторических зданий в результате регулярных пожаров. Бастрыкин поручил незамедлительно организовать доследственную проверку по поступившей информации, ход которой будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - сообщила Петренко.

В своем обращении музейные работники сообщают, что в ночь на 17 сентября в Новой Ладоге сгорел один из старейших деревянных домов города, бывшая церковно-приходская школа, построенная в 1894 году. Дом был признан объектом культурного наследия федерального значения. Кроме того, 29 августа в Новой Ладоге сгорел построенный в первой трети XIX века деревянный дом Жозефины Франциевны Протодьяконовой, вдовы земского врача Александра Васильевича Протодьяконова. В конце XIX - начале XX века домом владели купцы Стариковы.

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства и причины произошедшего, сумму материального ущерба, круг ответственных за сохранность данных объектов культурного значения. Также в ходе проверки необходимо изучить заявления от неравнодушных граждан. "Объекты культурного наследия нуждаются в особом внимании, так как являются частью отечественной истории, и должны быть сохранены для будущих поколений", - отметила представитель СК. По результатам проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения.