В Совфеде согласны с предложением ввести большие штрафы за вмешательство извне в дела РФ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов полностью разделяет точку зрения о необходимости существенного увеличения штрафов для иностранных компаний, вмешивающихся в дела РФ.

В пятницу глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев предложил ввести миллионные штрафы для иностранных компаний за вмешательство в дела РФ.

"Это в принципе правильное предложение. На комиссии такого рода предложения звучали, мы ровно об этом и говорили. У нас идея была такая, что санкции должны быть сопоставимы с тем, как наказывают за подобные вещи за рубежом", - сказал Климов ТАСС в пятницу, комментируя предложение Пискарева.

Он полагает, что к вопросу наказания необходимо подходить дифференцировано. "Если кто-то из российских юридических или физических лиц нарушил законодательство РФ в период тишины или еще что-то, то, конечно, он должен наказываться более ощутимо, чем сейчас. Но если это иностранный источник - физическое или юридическое лицо - то, конечно, все должно быть по гамбургскому счету", - продолжил сенатор.

Климов подчеркнул, что крупные интернет-компании за нарушение законодательства в Евросоюзе "наказываются суммами с семью и более нулями в евро".

Он считает, что неправильно возлагать на комиссию все вопросы, в том числе написание законов и определение сумм штрафов. "Цель нашей комиссии - политические оценки и рекомендации. У нас есть профильные комитеты и в Госдуме, и в Совете Федерации, есть Министерство юстиции и Роскомнадзор. Это же вырабатывается не в течение секунды и не в узком кругу. Это не может быть спонтанным решением", - сказал глава комиссии СФ, отвечая на вопрос о том, каким мог бы быть размер штрафов за подобные нарушения.

О нарушениях и предложениях

Ранее в Роскомнадзоре сообщили о том, что ведомство выявило распространение политической рекламы в Google, Facebook и YoutTube в ходе выборов в РФ, в том числе в день тишины, что является грубым нарушением российского избирательного законодательства. Как заявил в свою очередь заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, многие материалы, которые выводит поисковая система Google, можно отнести к тем, при помощи которых оказывается влияние на избирателя.

В Google в ответ на обвинения заявили, что компания поддерживает "ответственную политическую рекламу". Компания Facebook в свою очередь возложила ответственность за соблюдение избирательного законодательства на рекламодателей.

В ходе заседания временной комиссии 12 сентября Климов предложил подумать об ужесточении наказания за нарушения российского избирательного законодательства, в том числе за размещение политической рекламы в день тишины. Такое наказание, по его словам, "должно быть более ощутимым". Сенатор подчеркнул тогда, что многие члены комиссии согласны с этой позицией.

В настоящее время в Кодексе РФ об административных правонарушениях за нарушение порядка и условий проведения предвыборной агитации предусмотрено наказание в виде штрафа для граждан в размере от 1 до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 2 до 5 тыс. рублей, для избирательных объединений и иных юридических лиц - от 20 до 100 тыс. рублей.