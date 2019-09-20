Власти Китая будут продвигать проект пилотной зоны медицинского туризма на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство Китая представило пакет мер по дальнейшему продвижению проекта строительства пилотной зоны международного медицинского туризма в южной провинции Хайнань. О соответствующих планах объявил в Пекине на пресс-конференции замглавы Госкомитета по делам реформ и развития КНР Ло Вэнь, пишет информационный портал "Наньхайван".

Программа действий предусматривает выведение пилотной зоны международного медицинского туризма Боао Лэчэн к 2025 году на мировой уровень в области медицинских технологий и оборудования. В частности, планируется создание в рамках этого проекта передового клинического центра и базы для проведения научно-исследовательских работ.

Данный проект, уточнил Ло Вэнь, получит всестороннюю поддержу со стороны властей с точки зрения открытости и людских ресурсов.

В целях его продвижения власти намерены облегчить процедуру ввоза импортных лекарственных средств, необходимых для применения в пилотной зоне. По словам губернатора провинции Хайнань Шэнь Сяомина, местные власти также разработают соответствующие стандарты и нормативно-правовую базу, а также создадут условия для сбора и исследования клинических данных.

Решение о создании пилотной зоны международного медицинского туризма Боао Лэчэн было принято в 2013 году. В настоящее время на ее территории идет реализация 16 проектов, девять медицинских учреждений находятся на стадии проверки или уже функционируют.

"Мы приветствуем все хорошие проекты в пилотной зоне, и мы с нетерпением ждем появления в ней передовых технологий и научных инноваций", - приводит портал слова главы хайнаньского Комитета по здравоохранению Хань Инвэя.