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Садовничий рассказал, что четверть международных связей МГУ приходится на ФРГ

По словам ректора университета, в академическом обмене ежегодно участвуют свыше 400 человек с каждой стороны

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Связи с Германией сегодня занимают четверть всего научного международного сотрудничества Московского государственного университета. Об этом заявил в пятницу ректор МГУ Виктор Садовничий на международном симпозиуме "Наследие Александра фон Гумбольдта сегодня".

"По числу заключенных соглашений и объему академического научного сотрудничества связи с Германией могут быть оценены как четверть всего международного сотрудничества Московского университета", - сказал Садовничий.

По его словам, в академическом обмене ежегодно участвуют свыше 400 человек с каждой стороны, в МГУ постоянно работают преподаватели из Германии.

В декабре 2018 года совместным заявлением министров иностранных дел России и Германии - Сергея Лаврова и Хайко Мааса - был открыт Российско-германский год научно-образовательных партнерств 2018-2020. В частности, в 2018-2020 годах планируется увеличить интенсивность сотрудничества между научно-исследовательскими учреждениями двух стран.

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