Мединский: Богачева посвятила жизнь искусству

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал народную артистку СССР, оперную певицу Ирину Богачеву, умершую в возрасте 80 лет, примером беззаветного служения и верности искусству.

Ирина Богачева умерла 19 сентября, о ее смерти стало известно в пятницу.

"Всемирно известная оперная певица, человек многогранного таланта и исключительного обаяния, она посвятила свою жизнь искусству. Ирина Петровна успешно реализовала себя на ведущих сценах России, ее ярким выступлениям аплодировали в легендарных театрах мира - от "Ла Скала" до Оперы Сан-Франциско. Творческий путь прославленной артистки является примером поистине беззаветного служения и верности избранной стезе", - привели слова Мединского в пресс-службе министерства.

Глава Минкультуры отметил, что на протяжении десятилетий Богачева не только прославляла русскую оперную школу, но и вела педагогическую работу, а также занимала активную гражданскую позицию. "Она вдохновляла молодых исполнителей, помогала им поверить в себя, щедро делясь своим дарованием и богатым опытом", - добавил он.

Мединский выразил соболезнования родным и близким Богачевой. "Ее уход - это невосполнимая утрата для российской культуры", - отметил министр.