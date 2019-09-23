Зачем iPhone 11 Pro тройная камера? Протестировали, рассказываем, на что она способна

В новых флагманах Apple появился сверхширокоугольный объектив — это главная фишка. А еще слоуфи (замедленное селфи), новый черно-белый портрет и улучшенный ночной режим. Разбираемся, как все работает

После презентации Apple ни одно обновление не обсуждали больше, чем тройную камеру в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Зачем столько камер? Почему они так сделаны? Это главные вопросы, которые возникли у пользователей. В соцсетях дизайн детали "размемили" и сравнивали со спиннером, электробритвой, плитой с конфорками... В общем, камеры в iPhone 11 Pro и вправду заслуживают отдельного обзора, но не из-за внешнего вида, а потому что это самое значительное обновление в моделях этого года. Рассказываем, что меняется для пользователей, которые любят снимать фото и видео. Зачем нужны три камеры?

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Мы уже привыкли к тому, что продвинутые смартфоны снимают настолько хорошо, что можно не брать в отпуск фотокамеру. В последние пару лет у них есть "живой фокус" (когда размывается фон вокруг главного объекта), портретный режим, замедленная съемка. Получить четкий снимок и отредактировать его автоматически помогают нейросети. Теперь даже "чайники", имеющие слабые представления о композиции, могут благодаря этим наворотам делать неплохие кадры. Появилась мобилография — проводятся выставки фото, сделанных на смартфон. Причем вы, скорее всего, не отличите их от тех, что сняты обычной камерой. Эксперименты показывают, что и профессионалы не всегда отличают. Производители смартфонов не останавливаются в улучшении камер (к печали компаний, выпускающих фотоаппараты). Тройная камера в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max тому подтверждение. Итак, каждый фотомодуль (разрешение 12 Мп) имеет свое назначение — это телеобъектив, широкоугольный и сверхширокоугольный объектив. Сверхширокоугольник с обзором 120 градусов (это кнопка 0,5х в приложении "Камера") — это новая и самая значительная фишка.

Описание Каждый фотомодуль в iPhone 11 Pro имеет свое назначение — телеобъектив, широкоугольный и сверхширокоугольный объектив © Justin Sullivan/Getty Images

Фотообъективы на любых камерах отличаются углом обзора. Объектив 50 мм обеспечивает на снимке наиболее естественную картинку, близкую человеческому зрению. Чем меньше миллиметров, тем шире угол обзора. А широкоугольник позволяет получить больше информации по краям кадра. Сравним, у нового сверхширокоугольника Apple фокус 13 мм, у обычного широкоугольника (это кнопка 1х в приложении "Камера") — 26 мм, у телефото — 52 мм. Новый фотообъектив нужен, чтобы захватить в кадр побольше пространства. Фотографы используют такие объективы, например, для съемки пейзажей. Вот вы стоите на центральной площади города, вокруг исторические дома, этнобазар, скульптуры. Хочется показать в кадре побольше всего — выбирайте сверхширокоугольный объектив. Чуть меньше "войдет" при выборе широкоугольника. А показать детали можно с помощью телеобъектива. iPhone 11 Pro имеет цифровой зум (до 10х), с ним можно "разгоняться" до режима макросъемки. Еще одна новинка камеры — режим переключения: переходить между объективами можно с помощью "колесика", которое включается, когда зажимаете кнопку на экране. При съемке на сверхширокоугольник следите за тем, чтобы у вас не дрожали руки, или используйте штатив. У этого режима цифровая стабилизация (она помогает сделать так, чтобы кадр не "смазывался", но не так хорошо, как оптическая стабилизация). У широкоугольника и телефото — двойная оптическая стабилизация.

Описание Этот снимок сделан на сверхширокоугольный объектив © Анастасия Степанова/ТАСС

Фото и видео на сверхширокоугольный объектив получаются "затягивающими". Когда-то мы и не могли представить, что кадры с таким углом обзора можно сделать просто на смартфон. Новый опыт даст съемка видео на фронтальную камеру — так удобно писать интервью для блога. В общем, вам понравится эта камера, даже если обычно вы не снимаете закаты и сырники и уже забыли про свой Instagram. Я как раз из пользователей, не слишком зависающих на фото, но за пару дней теста iPhone 11 Pro Max сделала больше снимков, чем привезла из отпуска. Слоуфи, новый черно-белый и ночной режим В портретном режиме можно снимать не только людей, но и животных, еду — да вообще любые предметы. Еще для портретов появился новый вид освещения (помимо дневного, студийного, контурного, сценического и сценического черно-белого) — светлая тональность. В фотоальбоме родителей вы, возможно, найдете карточки с похожим эффектом — это черно-белый портрет на ярко-белом фоне. Выглядит как что-то новенькое. Можно снимать так, а можно перевести в эту тональность другой портрет. Светлую тональность можно получить при съемке неподвижного объекта на статичном фоне, иначе на белой "стене" проявится кусок настоящего фона.

Описание Светлая тональность — новый вид освещения для портретного режима. Это черно-белый портрет на ярко-белом фоне. Можно сразу снимать так, а можно перевести в эту тональность другой портрет © Анастасия Степанова/ТАСС

Режим замедленной видеосъемки был и в прошлых флагманах Apple. А теперь можно делать слоуфи — замедленное селфи. Помните, как в романтических комедиях — герой встречает девушку, в которую влюблен. Он "выключается" из реальности и видит, как она идет навстречу в суперзамедленном режиме... Вот такие селфи теперь можно сделать с помощью этой функции. В iPhone 11 улучшили ночной режим съемки. Когда вы фотографируете ночью или в условиях плохой освещенности, вверху появляется иконка в виде луны. Алгоритмы работают так: они как бы подсвечивают место в кадре, как студийный свет. При этом они не меняют цвета и оттенки — те остаются глубокими, но на снимках видно все. Режим включается автоматически, алгоритм сам определяет, сколько света дать на место, функцию можно отключить. Я поснимала на фестивале "Круг света" в Москве. Там, правда, эта функция не была нужна — света хватало на площадках и "луна" не включалась автоматически. А самые красочные фото получались без ночного режима. Но ниже — пример фото, сделанного с максимальной силой освещения.

Описание Слева — снимок на обычный широкоугольный объектив без ночного режима, справа — ночной режим © Анастасия Степанова/ТАСС