Медведев пошутил о возможности калининградского губернатора поменять работу

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев похвалил работу губернатора Калининградской области Антона Алиханова в качестве модератора форума "Среда для жизни: города". Председателю правительства так понравилась новая роль руководителя региона, что он в шутку посоветовал Алиханову подумать об изменении направления карьеры.

"У вас неплохо получается. Я думаю, вам стоит подумать о легком изменении профиля работы", - обратился Медведев к Алиханову.

Переходя на серьезный тон, председатель правительства признался: "Это впервые на моей памяти, когда губернатор выступает в качестве модератора". "Губернаторы - это важные, серьезные люди, а модератор - это вроде легкая, иногда легковесная задача: немножко кого-то подкалывать, находить что-то смешное", - оценил премьер-министр.

По его мнению, работа региональных руководителей очень важна. "Я летел сюда и думал: есть очень сложные виды деятельности. Работа в правительстве РФ - это сложная работа, но, наверное, еще сложнее работа мэра", - считает Медведев. Он объяснил, почему сложна работа глав населенных пунктов: "Ближе к проблемам людей нет никого". "Эти проблемы сразу же выгружаются на вас, на вашу команду, люди видят все ваши просчеты, все ваши ошибки, а благодарят за какие-то достижения гораздо реже", - обратился премьер к мэрам. Он поблагодарил руководителей населенных пунктов за работу и призвал не забывать, что трудиться всегда следует "самым качественным образом".

После выступления Медведев вновь обменялся шутками с Алихановым. "Дмитрий Анатольевич, а можно попросить в завершении сессии вернуться к основным обязанностям [губернатора]?" - обратился к председателю правительства глава региона. "Возвращайтесь, пока не совсем увлеклись", - с улыбкой ответил глава кабинета министров.